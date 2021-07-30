1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rektör Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandı.
30 Temmuz 2021 00:27
+Aa- Yazdır
Rektör Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandı

Marmara Üniversitesi sosyal medya hesabından, 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanmadan önce yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK Başkanı olarak atandığı belirtildi. Bu açıklamadan 2 saat sonra da 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, Erol Özvar YÖK Başkanı oldu.

İşte Marmara Üniversitesinden, Resmi Gazetede yayımlanmadan önce saat 00:20'de yapılan açıklama

EROL ÖZVAR KİMDİR

Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu'ya ve özel olarak Osmanlı Devleti'ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır. Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü. Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık bulundu. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya). İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yekta Saraç'ın yeni görevi belli oldu
30 Temmuz 2021 03:04		 İki Bakan yardımcısı atandı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı
15 Temmuz 2021 05:59
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler ile TRT Genel Müdürlüklerine atama yapıldı
14 Temmuz 2021 06:55		 22 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
10 Temmuz 2021 03:34
33 İl'e yeni emniyet müdürü atandı
07 Temmuz 2021 03:13		 8 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
03 Temmuz 2021 03:18
26 Haziran 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
26 Haziran 2021 03:34		 358 iş müfettişliği ve vergi müfettişliğine atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
23 Haziran 2021 01:47
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
25 Mayıs 2021 02:45		 20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
20 Mayıs 2021 03:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
22:02 - AFAD'dan gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keçileri kaçırmak 2
manavgat yangını 2
kolay yanmayan ağaçlar 2
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
Şahin Akdemir 1
evde ayakkabı giyme kültürü 1
Mars Başak burcunda 1
sabahın körü 2
milli eğitim bakanlığı 1
biogaz 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim Geçici 40 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 2 İşçi Alacak
İzmir İnovasyon ve Teknoloji Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 16 İşçi Alacak
İzmir Baysan 51 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam