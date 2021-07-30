THK'dan 'uçaklar yangınlarda kullanılmıyor' iddiasına yalanlama
|30 Temmuz 2021 08:59
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Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu bildirildi.
THK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarının yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, THK'nin tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale ettiği vurgulandı.
Kamu yararına çalışan THK'nin gerçeğe aykırı şekilde haberlere alet edilmesi ve kamuoyunun yanıltılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır. Öte yandan, ciğerlerimiz yanarken daha önceden detaylı açıklama yapılmasına rağmen, (görev yapmayan ve yıllık maliyeti 11 milyonu bulan) pilotların işten çıkarılması hususundaki iddiaların ısrarla tekrarlanması en hafif deyimiyle kötü niyetlerin göstergesidir. Bununla birlikte teknisyenlerimiz de halen görevlerine devam etmektedir. Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır."
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