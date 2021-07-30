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Yekta Saraç'ın yeni görevi belli oldu

Görev süresi dolduğu için YÖK Başkanlığı koltuğunu bırakan Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandı
30 Temmuz 2021 03:04
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Yekta Saraç'ın yeni görevi belli oldu

YÖK eski başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan diğer atama kararnameleri..

ATAMA KARARLARI

-CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ atanmıştır.

- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

- Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut AGRAKÇE,
- Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe YAĞIZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır AY görevden alındı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sami SARIYILDIZ atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orhan KEMERKAYA atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali Fuat EKER atanmıştır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet AYDIN,

- Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan DOĞAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail KOYUNCU atanmıştır.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Salih TAN atanmıştır.

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karar: 2021/373 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal TIRNAKÇI bu görevlerinden alınmış

YERİNE

Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Turgay GÖKDEMİR atanmıştır.

29 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
Memurlar.Net
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