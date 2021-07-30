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Görevinde yükselen hakim ve savcıların listesi yayımlandı

30 temmuz 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan hakim ve savcılar kurulu kararı ile Görevinde yükselen hakim ve savcıların listesi yayımlandı.
30 Temmuz 2021 03:24
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Görevinde yükselen hakim ve savcıların listesi yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

30.04.2021 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ YARGI

A-HAKİM SINIFI

GÖREVİNDE YÜKSELENLERİN LİSTESİ PDF DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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