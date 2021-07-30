Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
|30 Temmuz 2021 05:55
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
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