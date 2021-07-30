Yangınların devam ettiği Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
|30 Temmuz 2021 06:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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