CHP, KHK'lıları aklayacak ama hukukla değil

15Temmuz'un 5'inci yıldönümü öncesi KHK'lılarla yaptığı toplantıda ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılama sözü veren CHP, bu hafta Eskişehir'de KHK'lılarla bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi'nin Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Sülü, Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekilleri Cihangir İslam ile Turan Aydoğan ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya katıldı. Toplantıda CHP'liler yargı kararlarına gölge düşüren değerlendirmelerde bulundu.

YARGIYA MÜDAHALE SÖZÜ!



Teröre destek veren sözde "Barış Akademisyenleri" arasında yer alan ve kamudan ihraç edilen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, yaptığı konuşmada, "Biz bu işin siyasetle çözüleceğine inanıyoruz. Artık hukukla falan çözülmez. Siyasetin bunu anımsatmak, tazelemek gibi bir görevi var. Kimse yüzünü dönemez" dedi. Daha önceki toplantıda KHK'lılara yeniden yargılanma vaadinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da terör örgütü bağlantıları sebebiyle görevlerinden ihraç edilenlere şöyle seslendi:



"DEĞERLİ KHK'LI ARKADAŞLAR"



İşte Gülizar Biçer Karaca'nın toplantıdaki konuşmasından bir bölüm: "Aslında 'sivil ölüme terk edilmek' sözcüğü çok anlamlı. O nedenle 5 yıldır sivil ölüme terk edilen ve var olan, yaşayan ama 'yaşamayın', 'var olmayın', 'siz yoksunuz' denilen değerli KHK mağduru arkadaşlarımız... Kütahya'dan Eskişehir'den gelenler, sevgili belediye başkanlarım. Öncelikle bugün Eskişehir'de yoğun bir katılım ile bizlerle birlikte 'Bu adaletsizliğe ortak olmayacağım' diyenlerle bir arada olma öznesini, dayanışmasını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Nur Banu Aras