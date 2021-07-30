Ormanları kim yakıyor?

Türkiye son 2 gündür orman yangınları ile boğuşuyor. 28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilde toplam 50'ye yakın orman yangını çıktı. Bazı illerde yangınların birbirinden uzak birçok noktada aynı anda başlayıp yayılması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi.

DÜN DE DEVAM ETTİ



Alevlerin büyük yıkıma neden olduğu illerden birisi Antalya. Manavgat'ta aynı anda 4 farklı noktada başlayan yangın dün de yayılarak devam etti. Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesin'e kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalleler jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın Manavgat'la sınırlı kalmadı. Dün sabaha doğru Akseki ilçesinde de yangın çıktı. Bölgede çok sayıda ev, ahır ve tarım arazisi yandı. Yangınlarda 5 kişi de yaşamını yitirdi. Manavgat'ta 3, Akseki'de 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

BİRBİRİNDEN UZAK BÖCEK: PİKNİK İŞİ DEĞİL



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de aynı şüpheyi dile getirdi. Böcek, "Yangın birbirinden bağımsız 4 farklı yerde ve hafta içi çıktı. Bu durum sabotaj ihtimalini akıllara getiriyor. Hafta sonu olsa piknikçileri suçlayabiliriz ama bu durumda böyle bir olasılık bana akıllıca gelmiyor" dedi.

1 GÜNDE 22 NOKTADA



Alevlerin yaktığı bir diğer il de Adana oldu. Hem Kozan, hem de Aladağ ilçelerinde orman yangını çıktı. Aladağ'daki yangın Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde başladı ve kısa sürede yayıldı. Bazı evler yangın nedeniyle boşaltıldı. Yangının nedeni belirlenemedi. Kozan'daki yangın da akşam saatlerinde çıktı. Kızlarsekisi mevkisinde başlayan yangın 7 mahalleyi sardı. İlk tespitlere göre 20'ye yakın ev ve 2 ahır hasar gördü. Adana'daki sabotaj şüphesini de Vali Süleyman Elban'ın açıklamaları kuvvetlendirdi. Vali, Adana'da genelinde 1 günde 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20'sinin gün içerisinde söndürüldüğünü söyledi.

MARMARİS'TE DE AYNI ŞÜPHE



Yine önemli tatil beldelerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de orman yangını çıktı. İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli" ifadelerini kullandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkisi ve Karacalar mevkisinde dün iki ayrı orman yangını çıktı. Osmaniye'deki yangınla ilgili 5 kişi sabotaj şüphesi ile gözaltına alındı.

Sabotaj şüphesi yüksek



Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yangınların sabotaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Türkyılmaz, "Aynı anda bir çok yerde yangın çıkması sabotaj dememiz için tek başına bir delil değil. Ancak Manavgat'ta dört ayrı noktada aynı anda yangın çıkması, bu ihtimali güçlendiriyor. Hatay ve İzmir'de de benzer yangınlar çıkmış, PKK terör örgütünün yaptığı tespit edilmişti. Geçmişte yaşananlar elbette böyle bir işareti oluşturuyor" dedi. Türkyılmaz, "Yangına karşı uçak sayısı yetersiz" iddialarının da yanlış bilgi olduğunu söyledi.

UÇAKLAR İDDİASI BİLGİSİZLİK



Türkyılmaz özetle şunları söyledi: "Uçak iddiaları yanlış bilgiden. Yangına müdahalede hava gücü olarak en etkili araç helikopterdir. Uçaklar ya sadece havaalanından ya da (amfibik uçaklar) denizlerden, göllerden ve büyük barajlardan su alabilir. Helikopterler ise daha kullanışlı ve hızlıdır. Bir uçakla bir seferde aktaracağını, helikopter yakın havuzdan su alarak onun üç beş katı su takviye eder. O açıdan uçak algısı doğru değil. Yine buna rağmen OGM üç tane amfibi uçakla hizmet veriyor. Altı tane idari helikopter, 39 tane de yangınla mücadele helikopteri var. 4 tane SİHA ile bölge gözleniyor. Öyle bir hava gücü dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile yok. Avustralya'da orman yangını aylarca sürdü. Türkiye'de ise yangınlar en kısa zamanda kontrol altına alınıyor. Bu konuda ülkemize haksızlık yapmamak lazım."

PKK talimat vermişti



Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl büyük hasara yol açan yangınları PKK'lı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlenmişti. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın 2020'de verdiği "Ormanları yakın" talimatı, son günlerde meydana gelen yangınların sosyal medyada PKK sempatizanları tarafından üstlenilmesi sabotaj iddialarını güçlendiriyor.



2 terörist yakalandı



Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları iddia edilen 2 kişi yakalandı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile gözaltına alındı. 2 terörist Manisa'da yakalandı. Öte yandan valilik, yakalanan teröristlerin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ve bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Tedavi parası gitti



Antalya'nın Manavgat ilçesindeki söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birisi de mahallede tek başına yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner'e ait. Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım?" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

Tüm imkanlarımızla seferber olduk



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Yerleşim yerlerine sıçradı



Mersin'in Silifke ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da evlerini ve ekili alanlarını kurtarabilmek için söndürme ekiplerine destek verdi. Bozyazı'da ise çarşamba günü başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, dün sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bölgedeki yangınkontrol altına alındı.

PKK-Yunan'ın eko-terörü!



TVNET canlı yayınına konuk olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, yangınlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yangının çıktığı yerlerin ülkenin en verimli toprakları olduğunu kaydeden Yaycı, "Bu bölgelerdeki yangın rastlantı sonucu veya herhangi bir ihmal ile çıkmış değil, burada kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır. Bu afet değil, bu orman yangınlarını sakın afet olarak algılamayalım. Bu eko-terör saldırısıdır. Çok net söylüyorum. Sosyal medya üzerinden birtakım bozgunculuklar yapılması da eko-terörün bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Birçok ev yandı



Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçeleri de yangınlarla sarsıldı. Kozan'daki yangın çarşamba akşamı çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Birçok ev hasar gördü. Bölgede müdahale çalışmaları sürüyor. Aladağ ilçesinde de gece başlayan yangına müdahale edildi. Bölgede bazı evler tahliye edildi.

Makilik ve zeytinlik alan yanıyor



Aydın'ın Didim ilçesinde ise makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale sürerken, yangının büyük bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Çevresinde yazlık evlerin bulunduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Füze Okulu'nu yakmaya kalktı!



Ankara Polatlı'da K.Y.Ü. (28) isimli şahıs, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalıştı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağaç zarar gördü. Yangını çıkaran K.Y.Ü. ise kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Teknelerle tahliye edildiler



Bodrum'da alevlerin tehdit ettiği otellerde bulunan yaklaşık 3 bin kişi denizden tahliye edildi. Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın otellere yaklaşınca otellerin tahliye edilmesi kararı alındı. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı otellerde vatandaşlar denizden tahliye edildi. Otellerdeki personel dahil 3 bin kişinin tahliyesi için günübirlik tur, balıkçı ve sahil güvenlik tekneleri seferber oldu. Zamanla yarışın yaşandığı tahliye sırasında teknelere alınan vatandaşlar deniz yolu ile Güvercinlik Mahallesi'ne getirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirildi. Yangın nedeniyle İçmeler merkezde bulunan bazı turistler ise Marmaris ilçe merkezine gitmeyi tercih etti. Ellerinde valizler ile sahile gelen turistler karayolu ile ulaşımın kapalı olması dolayısıyla deniz taksiler ile ilçe merkezine gitti.

Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinden sonra Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Hatice Saka