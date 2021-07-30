Yangında ev eşyaları zarar görenlere Bursa'dan destek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son günlerde yaşanan yangınlarda ev eşyaları zarar görenlere yardımda bulunacaklarını bildirdi.
|30 Temmuz 2021 07:06
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Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Artvin'de ve pek çok bölgemizde yaşanan afetlere verdiğimiz destekler gibi yangın çıkan bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Özellikle evlerin tefrişatında, mobilya temininde ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan temininde üstümüze düşeni yapacağız. Güzel ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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