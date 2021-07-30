İstanbul'un %41.5'i aşı olmak istemiyor

İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu, 26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara, nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul'un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi. İstanbulluların görüşleri haziran raporuna şöyle yansıdı:

45 yaş üstü...

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41.5'i, 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39.4'ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54.1'i Kovid-19 aşısı olmak istemediğini ifade etti.

Katılımcıların, yaşam memnuniyeti mayıs ayında yüzde 4.7 iken haziran ayında 4.6'ya; mutluluk oranı ise yüzde 5'ten yüzde 4.9'a geriledi.

İstanbul'un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46.4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36.9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.

Katılımcıların yüzde 39.2'si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30.8'i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya: Hedef mavi olmak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek mavi renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.