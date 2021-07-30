Darbeci askerler hapisten mi kaçacaktı?
|30 Temmuz 2021 07:41
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Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; Üniversiteye sınavı bu yıl 26-27 Haziran'da yapılırken Düzce Kapalı Cezaevi önemli bir krize tanıklık etti. Burada tutuklu 24 FETÖ mensubu sınavlara girecekti. 22'si sivil FETÖ mensupları, ikisi ise özel eğitimli, Özel Kuvvetler mensubu, bordo bereli eski subaylardı. Üstelik eski yüzbaşılar Mehmet Öztürk ve İsmail Yiğit, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan timdeydi. Sınava girecekleri yer ise Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi idi.
FİRARA ÇOK UYGUN
İki eski bordo bereli Mehmet Öztürk ile İsmail Yiğit üniversitenin zemin katındaki bir sınıfta sınava girecekti. Sınavın yapıldığı yerleşkenin arkası ise ormandı. FETÖ'cü eski subayların özel eğitimli olduğu da hesaba katılırsa bu büyük bir güvenlik zafiyeti doğurabilirdi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı, bu durumu fark etti. İki eski özel kuvvetler mensubunun üniversite sınavına gireceği yerin fiziki şartlarının olası bir firar girişimi için uygun olduğuna, üniversitenin arkasının orman olduğuna, eski subayların aldıkları özel eğitimlere dikkat çekilerek, güvenliğin sağlanmasında sıkıntılar oluşabileceği belirtildi.
BASİT BİR HATA MI?
Bunun üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan yazışmalar sonunda bu iki subayın da diğer FETÖ mensupları ile birlikte cezaevi yerleşkesi içinde sınava girmeleri sağlandı. FETÖ'nün suikast timinde yer alan iki eski askerin cezaevi yerine Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde sınava giriş düzenlemesinin yapılması ise basit bir hata mı yoksa olası bir firar girişimin hazırlığı mı? Akıllara takılan bu sorunun cevabını Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı soruşturma açıklığa kavuşturacak.
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