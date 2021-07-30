Üniversite adaylarına ipuçları: 15 adımda doğru tercih

Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre; Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımıcısı Doç. Dr. Yelkin Coşkun Diker, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt tercih döneminde öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

TERCİH YAPARKEN

1. Başarı sıralamasını dikkate alın: En kritik nokta tercihlerin puana göre değil sıralamaya göre yapılması gerektiği. Puana göre tercih yapmak çok yanıltıcı olabilir, belki de adayın açıkta kalmasına yol açabilir.

2. İsteğinize göre sıralayın: Okumak istediğiniz bölümleri ve üniversiteleri sıralayın. Örneğin, 18 binden öğrenci alan bir bölümü daha çok istiyorsanız 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilirsiniz.

3. İstemediğiniz bölümü yazmayın: Tüm tercih haklarınızı doldurmak zorunda olmadığınızı unutmayın. İstemediğiniz bir programa yerleşip gelecek yıl sınava tekrar girerseniz Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkınızın yarıya düşeceğini unutmayın.

4. Kontenjanları karşılaştırın: Yükseköğretim kurumlarının 2020 ve 2021 kontenjanlarını karşılaştırmak gerekiyor. Örneğin 2020'de 50 olan kontenjan 2021'de 60'a çıkmışsa o programın başarı sıralamasının düşmesi gerektiğini düşünebilirsiniz.

5. Kılavuzu detaylı okuyun: Yükseköğretim programları ile ilgili tüm bilgiler Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor. Ancak bazı adaylar bu bilgileri pek okumuyor. Bu yüzden özel şartlar ya da sıralama talep edilen bölümlerle ilgili yanlış tercihler yapılıyor. Örneğin pilotaj bölümü için belirli bir boy ve kilo şartı arandığı kılavuzda yazan bir bilgi. Tüm bu bilgilerin çok önemli olduğu unutulmamalı ve Tercih Kılavuzu mutlaka çok dikkatli bir şekilde okunmalı.

6. Sınav belgesini analiz edin: Adaylar sınav sonuç belgesini yanlış yorumlayabiliyor. Sonuç belgesinde yazan puan türlerini, yerleştirme puanlarını ve başarı sıralarını birbirine karıştırabiliyorlar. Tüm bilgileri sakince tek tek okuyun.

MESLEK SEÇERKEN

7. Farklı meslekleri tanıyın: Meslekler artık farklı uzmanlık alanlarıyla birçok yeni iş kolu ortaya çıkardı. Eskiden sadece biyoloji varken şimdi moleküler biyoloji gibi birçok alan daha oluştu. Yeni nesil meslekleri ve hangi üniversitede hangi programların olduğunu bilmek gerekiyor. İstediğiniz meslekleri enine boyuna araştırın.

8. Meslekleri uzmanlarından dinleyin: Kariyer gelişimi ömür boyu sürüyor. Dolayısıyla bir mesleğin kişiliğinizle uyumlu olup olmadığını iyi keşfetmek gerekiyor. Üniversitede istediğiniz bölümün hocasıyla görüşmek, öğretim görevlilerinden ders içeriklerini dinlemek ve diğer olanakları öğrenmek meslek seçimi için çok önemli bir nokta.

9. Mesleklerin pandemi sürecinde nasıl değiştiğini araştırın: Araştırmalar gösteriyor ki pandemide teknoloji ile ilgili tüm iş kollarına eleman yetiştiren meslekler çok daha popüler oldu. Bu mesleklerde iş bulma olasılığı arttı. Pandemi sürecinde mesleklerin nasıl değiştiğini mutlaka inceleyin.

10. İş bulma kaygısı eğlencenin önüne geçti: Aileden uzakta özgür olma, "üniversiteye kadar çok çalıştım şimdi eğlenme ve sosyalleşme zamanı" gibi gençler arasındaki yaygın görüşler yerini iş bulma ve para biriktirme kaygısına bıraktı. Bu anlamda iş garantisi yüksek, burs ve part-time çalışma olanağı sunan bölümler daha ön planda olacak. Seçeceğiniz üniversitenin meslek gelişiminizde sizinle uyumlu olup olmadığını araştırın.

ÜNİVERSİTE SEÇERKEN

11. Üniversite ortamını araştırın: Eğitim alacağınız üniversitenin sosyal imkanları önemli bir kriter. Entellektüel sermayemizi üniversite çevremizle oluştururuz. Dolayısıyla size düşünsel alt yapı oluşturacak bu çevreyi doğru şekilde kuracak bir üniversite tercihi yapmak için okulun sosyal ve kültürel projelerine göz atın.

12. Kampüs üniversiteleri avantaj sağlıyor: Seçeceğiniz üniversitenin kampüs üniversitesi olması disiplinler arası meslek çalışmaları açısından fayda sağalayacaktır. Lisans öğrenimi sırasında farklı disiplinlerden ders almak ileriye yönelik olarak da önemlidir.

13. Uluslararası farkındalık: Globalleşen dünyada artık uluslararası çalışmalar, üniversite yıllarının başından itibaren önem kazanıyor. Üniversitenin uluslarası farkındalığının yüksek olması, yabancı dil eğitimi ve değişim programları gibi olanaklarını da inceleyin.

14. Güven duygusu ön planda: Güven deyince para kazanma ve iş bulma garantisi yanında, üniversitenin salgın gibi bir afete yönelik koruyucu ve çözüm odaklı tutumu da tercih için önemli bir unsur oldu. Özellikle de pandemide üniversitenin uluslararası öğrenciye yönelik daha olumlu ve koruyucu tutumunun tercih sebebi olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla üniversitenin pandemi boyunca aldığı tutumu incelemek de doğru tercih yapabilmek için önemli.

15. Lisansüstü imkanlarını inceleyin: Üniversitelerin staj ve yurtdışı fırsatları kadar lisansüstü eğitim imkanları da önemli. Üniversiteyi akademik anlamda güçlü kılan aşamanın lisansüstü eğitim olduğu nu unutmayın.