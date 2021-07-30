Korkutan rapor: Yangınlar artacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarında "artışlar yaşanacağı" kaydedildi.
|30 Temmuz 2021 08:35
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na rapor sundu. Her 10 yılda ortalama yangın sayısı ve yanan alan miktarının arttığı vurgulanan raporda, orman yangın sezonunun uzadığı dile getirildi. Raporda 3 derecelik sıcaklık artışının 40 ve daha fazla riskli gün yaşanmasına yol açacağı kaydedildi.
2019'da bin 970 olan yangın sayısının, 2020'de yüzde 50 artışla 3 bin 399'a ulaştığı belirtilen raporda, yangın çıkış nedenleri; "72'si sabotaj, bin 156'sı ihmal-kaza, 312'si doğal ve 1859'u ise bilinmeyen" şeklinde sıralandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
30 Temmuz 2021 23:01
|2 ilde gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle izne bağlandı
30 Temmuz 2021 21:00
|Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
30 Temmuz 2021 19:29
|3 ilde SGK prim ödeme süreleri uzatıldı
30 Temmuz 2021 19:26
|Manavgat'ta 112 ve UMKE Mobil Komuta Merkezi kuruldu
30 Temmuz 2021 18:34
|750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette
30 Temmuz 2021 18:04
|Diyanet'ten Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu
30 Temmuz 2021 17:37
|İçişleri Bakanlığı, 18 unvan için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
30 Temmuz 2021 17:29
|Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi
30 Temmuz 2021 17:11
|TCDD, 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak
30 Temmuz 2021 16:57