Korkutan rapor: Yangınlar artacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na rapor sundu. Her 10 yılda ortalama yangın sayısı ve yanan alan miktarının arttığı vurgulanan raporda, orman yangın sezonunun uzadığı dile getirildi. Raporda 3 derecelik sıcaklık artışının 40 ve daha fazla riskli gün yaşanmasına yol açacağı kaydedildi.

2019'da bin 970 olan yangın sayısının, 2020'de yüzde 50 artışla 3 bin 399'a ulaştığı belirtilen raporda, yangın çıkış nedenleri; "72'si sabotaj, bin 156'sı ihmal-kaza, 312'si doğal ve 1859'u ise bilinmeyen" şeklinde sıralandı.