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İşçi sendikalarının üye sayıları yayımlandı

20 hizmet kolunda, işçi sendikalarının sahip olduğu üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı.
30 Temmuz 2021 08:29
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İşçi sendikalarının üye sayıları yayımlandı

İşçi sendikalarının üye sayıları, hizmet kolu bazında 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

En büyük konfederasyon olan Türk İş'in üye sayısı 1 milyon 154 bin 177 oldu. Hak İş 730 bin, DİSK 206 bin üyeye ulaştı.

İşçi sendikalarının üye sayıları için tıklayınız.

Memurlar.Net
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