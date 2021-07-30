İşçi sendikalarının üye sayıları yayımlandı
20 hizmet kolunda, işçi sendikalarının sahip olduğu üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı.
|30 Temmuz 2021 08:29
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İşçi sendikalarının üye sayıları, hizmet kolu bazında 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
En büyük konfederasyon olan Türk İş'in üye sayısı 1 milyon 154 bin 177 oldu. Hak İş 730 bin, DİSK 206 bin üyeye ulaştı.
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