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İtfaiyecilere su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek burktu

Şahin Akdemir 25 yaşındaydı. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak yardım etti. Motosikletine alabildiği kadar içme suyu alıp itfaiye ekiplerine taşıdı. Ancak bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yaptı, yaralanan Şahin Akdemir alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
30 Temmuz 2021 08:41
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Marmaris'in Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK TU TAŞIYORDU

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

ŞAHİN AKDEMİR'İN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Akdemir'in, yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.

Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullanıyor.

Farklı bir paylaşımda ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" diye konuşuyor.
Hürriyet
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