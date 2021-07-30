Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
|30 Temmuz 2021 08:45
|+Aa- Yazdır
Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.
Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ne bir damla su ne de kuş kaldı! Çöle döndü!
30 Temmuz 2021 21:27
|Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi
30 Temmuz 2021 20:46
|Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı
30 Temmuz 2021 19:52
|Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor
30 Temmuz 2021 17:10
|Sekiz ilde 12 farklı noktada orman yangını
30 Temmuz 2021 15:24
|Emniyetten 'yeşil vatan' nöbeti
30 Temmuz 2021 14:01
|Yozgat'ta protokol üyeleri 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
30 Temmuz 2021 13:42
|Alevlerde 'Mucize' doğdu
30 Temmuz 2021 13:31
|Çankırı'da koronadan son bir ayda 6 kişi hayatını kaybetti
30 Temmuz 2021 12:58
|Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın
30 Temmuz 2021 12:51