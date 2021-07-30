Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
Adana'da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Giyecek kıyafeti bile kalmayan yaşlı kadın yardım istiyor.
|30 Temmuz 2021 08:53
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Merkez Yüreğir ilçesi, Dedekorkut Mahallesinde tek odalı bir evde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir'in evinde bir hafta önce gündüz yangın çıktı. Yangın kısa sürede tek odalı evi sarıp her şeyi yaktı. Yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı.
5 yıl önce çıkardığı kimliği de yanan kadının beyaz eşyaları da kullanılamaz hale geldi.
Demir, tek başına yaşadığını yangından sonra hiçbir şeyin kalmadığını söyleyerek, "Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı" dedi.
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