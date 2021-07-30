Fahrettin Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı
|30 Temmuz 2021 09:02
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Altun, sosyal medya hesabından "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber Oluyor" başlığıyla paylaştığı görselde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarına yer verdi.
"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.
Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.
Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.
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