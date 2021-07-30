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Erkek arkadaşının tehditleri nedeniyle 20 gün işe gidemeyen hemşireyle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, erkek arkadaşının tehditlerinden dolayı ruhsal bunalım yaşayan ve görev gidemeyen Devlet hastanesinde görevli hemşirenin görevden çekilmiş sayılmasında, mevzuatın katı bir şekilde yorumlandığını belirtti ve hak ihlali olduğuna karar verdi.
30 Temmuz 2021 09:01
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Erkek arkadaşının tehditleri nedeniyle 20 gün işe gidemeyen hemşireyle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesinden, 'göreve gelmeme katı yorumlanmamalı' kararı

2012 yılında yaşanan olayda, Devlet Hastanesinde görevli bir hemşire, erkek arkadaşının tehditlerinden dolayı psikolojisi bozulmuş ve 32 gün göreve gidememiştir.

Yapılan müfettiş soruşturmasında, hemşirenin yaşadığı psikolojik bunalıma yer verilmiş, 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca 20 gün süreyle işe gelmediği için memurluktan çıkarma cezası ile cezalandırılması kanaatine ulaşıldığı belirtilmekle birlikte yaşadığı sıkıntılar gözetilerek il dışına nakil kararı da verilebileceği belirtilmiştir.

Ancak, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, hemşirenin, görevden çekilmiş sayılmasına karar vermiştir. Hemşire tarafından açılan davalar da mahkeme ve Danıştay, görevden çekilmiş sayılma işlemini hukuka uygun bulmuştur.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 94. maddesine dikkat çekmiş bu madde gereğince hukuki veya MADDİ bir mazeretin varlığı halinde memuriyetten çekilmiş sayılmaya karar vermenin mümkün olmadığına dikkat çekilmişti. Anayasa Mahkemesi, olayda, hemşirenin erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiği için ruhsal bunalım yaşadığının müfettiş raporunda yer aldığı belirtilerek, başvurucunun psikolojik durumunun gözetilmeden, mevzuat hükümleri katı bir şekilde yorumlanarak karar verildiği belirtilmiştir.

30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.
Memurlar.Net
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