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Avrupalı bizden alıp iki katına satıyor

Yıl sonu hedefi 3,4 milyar dolar olan ev ve mutfak eşyaları sektörü, yıl sonunda ihracat birim değerini 3,6 dolardan 4 dolara çıkaracak. Kendi ürettikleri ürünlerin bazı Avrupalı markalar tarafından başka pazarlarda iki katı fiyata satıldığına işaret eden EVSİD Başkanı Talha Özger "Avrupa'ya daha katma değerli ürünler satmak istiyoruz" dedi.
30 Temmuz 2021 09:12
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Avrupalı bizden alıp iki katına satıyor

Pandemi yılını 2,55 milyar dolar ihracatla kapatan, bu yılın ilk altı ayında ise yüzde 56 artış ile 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörü markalaşmayla ihracat birim fiyatını yükseltecek. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Talha Özger, kilogram başı ihracatın yükseltilmesi gerektiğini belirterek "3,6-3,7 dolar seviyesine geldik. Rakiplerimiz iki kat daha pahalı satıyor. Yıl sonu hedefimiz 4 dolar" dedi. 'Made in Turkey' algısının önemine işaret eden Özger, Türk ürünlerini başka coğrafyalarda farklı markalar altında gördüklerini, bazı Avrupalı firmaların kendilerinden alıp iki katı fiyata satış yaptığını kaydetti. Tasarım ve markalaşmayla ülke markasının tanıtılmasına önem vereceklerini ifade eden Özger, EVSİD'in pandemi sonrası en önemli hedefleri arasında yeni ihracat pazarlarına giriş yapmak ve tasarım-markalaşma olgusuna odaklanmak olduğunu söyledi. Özger "2022'de etkinliklere Avrupa pazarından başlamayı planlıyoruz. Oraya daha katma değerli ürünler satmak istiyoruz" diye konuştu.

3,4 MİLYAR $ HEDEFİ

Yıl sonu ihracat hedeflerinin 3,4 milyar dolar olduğunu söyleyen Özger "Yılın ilk yarısındaki ihracatımızın artışında lokomotif ürün grupları yüzde 65 artışla elektrikli küçük mutfak eşyaları ve yüzde 55 artışla metalden mamul pişirme gereçleri oldu. Seramik sektöründeki yeni yatırımlar sonucunda ise artış yüzde 85 oranında gerçekleşti. Sektör olarak en fazla ihracatımızı yüzde 58 ile Avrupa'ya gerçekleştiriyoruz. Pandemi öncesi Avrupa'nın payı yüzde 55'ti ve hem lojistik avantajımız hem de Asya ülkelerinden farklı tedarikçi arayışı bizi Avrupa pazarında daha da avantajlı konuma getirdi. İkinci önemli pazarımız Orta Doğu, üçüncü ise Afrika ki çoğunlukla Kuzey Afrika Ülkeleri. Önümüzdeki dönemde pazar olarak güçlenmek istediğimiz Amerika, Latin Amerika, Sahra Altı Afrika ve Asya'daki payımızı arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

NET İHRACATÇIYIZ

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün değer bazında dünya sıralamasında ihracatta Polonya'nın ardından 8'inci sırada yer aldığına işaret eden Talha Özger, şöyle devam etti: Çin'den sonra en büyük net ihracatçı konumundayız. Benzer performansı devam ettirebilirsek bir veya iki basamak yukarıya çıkabileceğimizi söyleyebiliriz. Hedefimiz İtalya, Hollanda, Fransa, ABD ve Polonya'yı geride bırakmak olacak. Bu hedefe ulaşabilmek için birim ihracat fiyatlarımızı yukarıya çekmeye odaklanarak bu yönde stratejiler geliştirmeliyiz. 2022 sonrasında ise başta ABD pazarı olmak üzere farklı ülkelere açılmak istiyoruz. Yurt dışında ofis, depo, lojistik merkezleri gibi çözümleri devreye alarak hedef alıcı pazarlara daha yakın olmalıyız.

SANAYİCİ MALİYETİ CEBİNDEN KARŞILIYOR

Ham madde fiyatlarındaki fahiş artışların devam ettiğini, konteyner sıkıntısının ise kısmen sürdüğünü belirten Talha Özger "Konteyner bulmak biraz kolaylaştı. Bu sefer fiyatlar iki üç katına çıktı. Sanayici olmak zorlaştı. Bir gün ham madde, bir gün lojistik, bir gün yüksek finansman sıkıntısı yaşıyoruz. Plastik ham madde bu yıl yüzde 60-70 arttı. Çelikte ise yüzde 80 artış yaşandı. Üretimdeki maliyet artışları doğal olarak sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Sektörle her iki sorun ile ilgili olarak yaptığımız değerlendirmede girdi maliyetlerimizin artmasına karşın bunu aynı oranda satış fiyatlarına yansıtmanın mümkün olamadığını gördük. Biz aylık bazda artık ihracatın yanı sıra birim ihracat değerlerimizi de izliyoruz ve ham madde, lojistik, enerji, işçilik, ambalaj gibi tüm girdi maliyetlerimizde artışlar yaşanmasına rağmen 2021 yılının ilk dört ayında birim fiyatlarda sadece yüzde 10'luk bir artış söz konusu. Demek ki maliyet artışlarının büyük bölümünü sanayici kendi karından, yapması gereken yatırımından feragat ederek karşılamış gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER ÇELİK
Türkiye
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