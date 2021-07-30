Yeni Şafak muhabiri: Ziya Selçuk'un istifa ettiği bilgisi doğru!
|30 Temmuz 2021 12:09
|+Aa- Yazdır
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın görev süresinin dolması sonrasında bürokraside heyecanlı dakikalar yaşandı. Marmara Üniversitesi, gece yarısında, Resmi Gazete yayımlanmadan önce, Rektör Erol Özvar'ın YÖK Başkanı olduğunu duyurdu.
Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar da, henüz 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın kabul edildiğinin kesinleştiği bilgisini takipçileriyle paylaştı. Ancak saat 03:00'te yayımlanan Resmi Gazetede, istifaya dair bir karar yer almadı.
Diğer taraftan Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından saat 9:55'te yaptığı paylaşımda Ziya Selçuk'un istifa ettiği bilgisinin doğru olduğunu belirtti.
Ajans Haber adlı medya haber ajansı da bugün saat 10:30'da Ziya Selçuk'un istifa ettiğini bilgisini abonelerine geçti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
31 Temmuz 2021 00:21
|Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021 00:18
|DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
31 Temmuz 2021 00:02
|31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021 00:02
|Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
30 Temmuz 2021 23:42
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2021 23:31
|Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
30 Temmuz 2021 23:29
|Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
30 Temmuz 2021 23:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
30 Temmuz 2021 23:08
|5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
30 Temmuz 2021 23:03