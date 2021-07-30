Yeni Şafak muhabiri: Ziya Selçuk'un istifa ettiği bilgisi doğru!

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın görev süresinin dolması sonrasında bürokraside heyecanlı dakikalar yaşandı. Marmara Üniversitesi, gece yarısında, Resmi Gazete yayımlanmadan önce, Rektör Erol Özvar'ın YÖK Başkanı olduğunu duyurdu.

Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar da, henüz 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın kabul edildiğinin kesinleştiği bilgisini takipçileriyle paylaştı. Ancak saat 03:00'te yayımlanan Resmi Gazetede, istifaya dair bir karar yer almadı.

Diğer taraftan Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından saat 9:55'te yaptığı paylaşımda Ziya Selçuk'un istifa ettiği bilgisinin doğru olduğunu belirtti.

Ajans Haber adlı medya haber ajansı da bugün saat 10:30'da Ziya Selçuk'un istifa ettiğini bilgisini abonelerine geçti