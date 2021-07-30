1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hastane yatanların yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kendi hastanemize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor. Hemen ardından ise aşılanması tamamlanmamış bireyler geliyor. Ülke geneline baktığımızda da zaten hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz" dedi.
30 Temmuz 2021 09:25
+Aa- Yazdır
'Hastane yatanların yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemde artış trendinde olan günlük vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarına dikkat çekti. Aşılanan bireylerin hastaneye yatış oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, vatandaşların aşılarını olmasının yanı sıra, toplumsal bağışıklık oluşana kadar mutlaka kişisel önlemlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kayıpmaz, ABD'de yer alan bilimsel çalışmalar ile aşı olanların hastaneye yatış, ölüm ve ağır hastalık oranlarının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de de aktif vakaların yüzde 95 oranında aşıları tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu vurguladı.

"Bu salgın hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberimizin oluşturulması olmazsa olmaz tek çaremizdir"

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uzmanlarca uyarılarda bulunulduğunu ancak vatandaşlar arasında istenmeyen görüntülerin oluştuğunu belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kurban Bayramı öncesinde konunun uzmanları olarak halkımızı bireysel önlemlere uyumun ne denli önemli olduğu konusunda uyarmıştık. Bununla birlikte kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte en önemli koruyucularımız olan maske kullanımı, kişiler arasındaki fiziksel mesafenin korunması, el hijyeni ve yine fiziksel mesafenin korunamadığı kalabalıklardan uzak durmanın ihmal edildiğini ne yazık ki görebiliyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberimizin oluşturulması olmazsa olmaz tek çaremizdir. Dünya genelinde de aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanamadığı müddetçe bireysel önlemlerin mutlaka aşı ile birlikte uygulanması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

"Öngörüldüğü şekilde Delta varyantının giderek daha baskın hale geldiğini biliyoruz"

Delta varyantının tüm dünyada giderek daha baskın hale geldiğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Öngörüldüğü şekilde Delta varyantının giderek daha baskın hale geldiğini biliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu varyantın daha bulaştırıcı olduğu ortaya konulmuş durumda. İyi havalandırılmamış kapalı ortamlarda maskesiz uzun süre vakit geçirilmesi ile birlikte özellikle aşısız bireylere hastalığın bulaşması anlamında bir tehlike oluşmaktadır. Ayrıca yine yapılan çalışmalar iki doz Biontech aşısının İngiliz varyantı olarak da tabir edebileceğimiz Alfa varyantına karşı yüzde 93,7 oranında etkili iken, Delta varyantına karşı korumada bunun yüzde 88 olduğu bulunmuştur. Karşı korumada yüzde 88 oranında bir etkinlik. Tek doz Biontech aşısından sonra ise Delta varyantına karşı koruyuculuk yüzde 35,6 olarak tespit edilmiş. Bu nedenle Biontech aşılarının iki dozu yapılarak bu aşıların tamamlanması son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.

"Ülke geneline baktığımızda hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz"

Aşılanmış bireylerin hastaneye yatış, ağır hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarının oldukça düşük olduğunu, bununla ilgili ABD'de bilimsel bir çalışma yapılarak bu durumun ispatlandığını vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "ABD'deki gerçek yaşam verilerine baktığımızda Massachusetts'te 17 Temmuz itibarıyla aşılanması tamamlanmış bireylerde hastaneye yatış oranının yüz binde 6 olduğu açıklanmış durumda. Dönüyoruz New Jersey'e bakıyoruz, 12 Temmuz itibarıyla aşılanması tamamlanmış bireylerde ölüm oranının yüz binde 1 olduğu açıklanmış durumda. Ayrıca yine Covid-19 nedeniyle yapılan hastane yatışlarının yüzde 99'dan fazlasının aşılanmamış bireyler olduğuna dikkat çekilmekte. Kendi hastanemize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor. Hemen ardından ise aşılanması tamamlanmamış bireyler geliyor. Ülke geneline baktığımızda da zaten hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz. Açıklanan bu verilere göre aşılanması tamamlanmış kişilerin ağır hastalık geçirme riski aşılanmamış kişilere göre çok daha az" şeklinde konuştu.

"Sinovac aşısıyla aşılanmış kişilerin hatırlatama dozunu olması iyi bir bağışıklık sistemi yanıtı sağlıyor"

Aşısını olmayan vatandaşların bir an önce aşılarını olmaları gerektiğini ve bununla beraber toplumsal bağışıklık sağlanana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kayıpmaz, "Geçtiğimiz günlerde Sinovac firmasının Coronavac isimli inaktif aşısı ile ilgili olarak yapılan bir çalışmanın ön sonuçları yayımlandı. Buna göre aşının iki dozunun uygulanmasının ardından 6 ay ve daha üzeri bir zamanda üçüncü doz aşının uygulanması ile spesifik bağışıklık sistemi yanıtında önemli bir hatırlatma olduğu ortaya konmuş durumda. Yani üçüncü doz ile birlikte virüsü artık etkisiz hale getirebilecek nötralizan antikor düzeylerinin önemli bir ölçüde arttığı ortaya konulmuş durumda. Bu çalışma iki dozlu bir programın iyi bir bağışıklık belleği de oluşturduğunu ortaya koymuş durumda. Yani bu Sinovac aşısıyla aşılanmış kişilerin hatırlatama dozunu olması iyi bir bağışıklık sistemi yanıtı sağlıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
30 Temmuz 2021 23:30		 Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
30 Temmuz 2021 22:47
Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü
30 Temmuz 2021 22:43		 6 bin TL'ye çalışacak moto kurye bulamıyorlar
30 Temmuz 2021 21:29
Cumali amcanın gözyaşları dindi
30 Temmuz 2021 21:25		 Tedbir amacıyla tahliye edilen tatilciler otellerine döndü
30 Temmuz 2021 19:20
Devletin otomobili tamir için verdiği paranın kalanını iade etti
30 Temmuz 2021 18:44		 MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın acı günü
30 Temmuz 2021 18:37
Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'
30 Temmuz 2021 17:12		 Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı
30 Temmuz 2021 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
22:02 - AFAD'dan gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seslenmeler 1
Yanmayan şehit kabri 1
orman piknik alanlarına kamera 2
iki kardeş arasındaki makul süre 2
anız yakmak 1
Felaket takvimi 1
eyyamı bahur 1
yemek yemek 1
gitme yoksa 1
Anadolu cayır cayır 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim Geçici 40 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 2 İşçi Alacak
İzmir İnovasyon ve Teknoloji Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 16 İşçi Alacak
İzmir Baysan 51 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam