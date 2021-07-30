Bakan Çavuşoğlu'na yangın bölgesinde vatandaştan tepki!
|30 Temmuz 2021 09:46
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte yangınların devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesindeydi. Çavuşoğlu, akşam saatlerinde yangın bölgesinde vatandaşın arasına çıktı, sorunları dinledi.
'SAMİMİYETTEN SÖYLEDİM'
Bir vatandaş, yangın söndürme uçaklarının yetersizliğinden yakınınca Çavuşoğlu, "3 uçağımız vardı, 3'ü de buradaydı. Bir tanesi sonra gitti" diye yanıt verdi. Bir başka vatandaş ise, "Türk Hava Kurumu'nda 10 tane uçak var hepsi yatıyor" diye çıkıştı.
Çavuşoğlu'nun "Konu bu değil" demesi üzerine bir vatandaş tepki göstererek, "Konu senin yaşında değil" yanıtını verdi. Çavuşoğlu, "Samimiyetten söyledim" cevabını verdi.
Uğultuların ardından Çavuşoğlu, bir grup tarafından yuhalandı. O anlar vatandaşın canlı yayın yaptığı telefon kamerasına yansıdı.
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