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Bahçeli yanıtladı: Cumhur İttifakı ne zamana kadar sürecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil." dedi.
30 Temmuz 2021 09:48
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Bahçeli yanıtladı: Cumhur İttifakı ne zamana kadar sürecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı Türkgün Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Türkgün Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Bahçeli, " Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil.

Biz millet ne diyor ona bakarız. Türkiye'nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı e demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şekilde, doğru zamanlamayla durmaktır. Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan en küçük şüphem yoktur."

"BİZ SADECE SEÇİM İTTİFAKI YAPMADIK"
Cumhur İttifakı'nın mahiyeti hakkında "Biz sadece bir seçim ittifakı kurmadık" ifadelerini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifakımız Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ'la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, Türk-İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türk milletini küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım kuracaktır.

Böylesi bir vizyonun tarafları günlük siyasi çekilmelerle yüksek hedeflerini heba etmez, etmemelidir. Yola çıkarken ne dedik, 'gayret bizden, tevfik Allah'tandır.' Aynı düşünce ve kararlılıktayız."
Memurlar.Net
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