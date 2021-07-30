Dolar ve avro gün ortasında düşüşte
Dolar güne 8,41 TL, avro ise 10,02 TL'den satılıyor.
|30 Temmuz 2021 12:10
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