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Dolar ve avro gün ortasında düşüşte

Dolar güne 8,41 TL, avro ise 10,02 TL'den satılıyor.
30 Temmuz 2021 12:10
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Dolar ve avro gün ortasında düşüşte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,41508,4160
Avro10,020010,0210
Sterlin11,741011,7920
ANKARA
ABD Doları8,37608,4560
Avro9,981010,0600
Sterlin11,692011,8610
Anadolu Ajansı
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