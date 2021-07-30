TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
|30 Temmuz 2021 09:57
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda dün Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."
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