Borsa günün ilk yarısında geriledi
|30 Temmuz 2021 13:19
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,00 puan azalışla 1.383,64 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile iletişim oldu.
Analistler, genişlemeci para politikalarının devam edeceğine ilişkin beklentilerle dün pozitif seyreden yurt içi piyasaların, artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına yönelik endişeler ve küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle bugün negatif bir seyir izlediğini söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek, 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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