Kılıçdaroğlu orman yangınından etkilenen bölgeye gidecek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla'ya giderek orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
|30 Temmuz 2021 10:05
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Kılıçdaroğlu, Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul'daki programını iptal ederek sırasıyla Manavgat, Marmaris ve Bodrum'a gidecek.
Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.
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