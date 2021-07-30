Yangınlarda hasar tespiti yapılanlara ödemeler yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ülke genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktı, müdahaleler yoğun şekilde sürüyor. Yangınların 57'si kontrol altına alındı. 3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.

Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.

"Yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var"

Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

"Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok"

Kanada'da temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar orman yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardı, 20 bin hektardı. Rusya'da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika'da California'da devam eden yangınlar var. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay yanan yangınlar. Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız.

"Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim"

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır.

"Zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız"

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Zarar gören vatandaşlarımızın Bağ-Kur, SGK, Ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

"THK ile problemimiz yok, olmaz da"

Orman teşkilatı, dünyanın hem insan kaynağı hem teknoloji hem de gerekli donanımı açısından dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesidir.

THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada diyoruz ki, son teknoloji insansız hava araçları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibi uçaklar diyoruz, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil.

"Daha verimli uçaklar kullandık"

Bizim işimiz matematik. Orman teşkilatımız istemediği için bunları 2-3 sene evvel kullanmayı bıraktık. Onun yerine de son teknoloji, çok daha fazla su atan, çok daha verimli uçaklar kullandık. Ben isterim ki bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli: Sizin 27 helikopteriniz vardı, şimdi oldu 39 helikopter. Siz bu 3 uçağı aldınız ama uçaklardan daha fazla su atan helikopterleriniz var, noktaya atış yapabiliyorsunuz. CL-215, yani THK'nın elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Ama Beriev-200'ler 84 ton, 7 misli atıyor. Mi-8 helikopterlerimiz 36 ton, bunun tam 3 misli atıyor. Bizim önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli olması lazım.

Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri başlatıyoruz

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ulaştırmak için Vali beyin başkanlığında bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrası atılacak adımlar da önemli. Hangi adımları atacağımız konusunda sahadaki tespitlerimiz devam ediyor. Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. 3 burada, bir de Muğla'da vatandaşımız vefat etti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez, ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararlarını temin edeceğiz. Bu amaçla da çalışmaları başlattık. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz yarından itibaren. Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız.

Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı.

Bakan Kurum: 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı. 15 mahallemiz de kısmı olarak etkilenmiş durumda.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasar gerçekleşti. Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil kısmen etkilenme söz konusu. Koordineli bir şekilde alanların bize teslim edilmesine müteakip de çalışmaları yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2 bin yapı var. Yani toplamda 2 bin 300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.

Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu gerek binalar sahada mobil laboratuvarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

"Konutlarımızın inşasını en geç bir ay içinde başlatacağız"

Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içinde başlatacağız ve 1 yıl içinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı.

"Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık"

Mersin'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde de yangınlar oldu. Burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık. Orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok

Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri sizlere kısa zamanda aktarmak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah tüm çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin. Biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi bu sıkıntıların bu sorunların üzerinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Bu yangınları bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum.