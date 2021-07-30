Çeyrek altın 800 TL barajına geriledi
Çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını 3.273 liradan satılıyor
|30 Temmuz 2021 12:44
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.273,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|497,70
|497,90
|493,40
|493,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.280,00
|3.301,00
|3.252,00
|3.273,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|454,00
|458,00
|450,00
|454,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.205,00
|3.225,00
|3.178,00
|3.198,00
|Yarım Ziynet
|1.603,00
|1.613,00
|1.589,00
|1.599,00
|Çeyrek Ziynet
|802,00
|807,00
|795,00
|800,00
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