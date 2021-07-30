İngiltere'de aşı ile 60 bin kişinin ölümünün engellediği tahmin ediliyor
|30 Temmuz 2021 10:55
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İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı rapora göre, hesaplamalar, Kovid-19 aşılama programının bir sonucu olarak 60 bin ölümün ve 22 milyon 57 vakanın önlendiğini ortaya koydu.
Ayrıca, aşıların 52 bin 600'den fazla kişinin hastaneye yatışını doğrudan önlediği düşünülüyor.
Raporda yer alan hesaplamalar, başka bir müdahale olmadığı varsayılarak, aşılar olmadan kaç kişinin enfekte olabileceğine veya öleceğine dayanıyor.
İngiltere Sağlık Direktör Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, bunun gerçekten büyük başarı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Van-Tam, 18-25 yaşları arasındakiler dahil, nüfusun daha yüksek bir oranının aşılanması durumunda, başka bir kapanmanın "çok daha düşük" olacağını ifade etti.
İngiltere'de dördüncü Kovid-19 dalgasının olup olmayacağını ise henüz bilemeyeceğini söyleyen Van-Tam, "Umarım en kötüsü geride kalmıştır ancak sonbahar ve kış aylarında sadece Kovid-19 değil, grip ve diğer solunum yolu virüsleri yoluyla da bir veya iki inişli çıkışlı dönem geçirmemiz oldukça olası." değerlendirmesinde bulundu.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 733 bin 115'e ulaşırken bunlardan 37 milyon 782 bin 252'sine ikinci doz aşı yapıldı.
İngiltere'de dün 31 bin 117 yeni vaka sayısı ve virüs nedeniyle 85 ölüm bildirilmişti.
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