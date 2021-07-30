Marmaris'teki yangın: Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı
|30 Temmuz 2021 11:22
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'
Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının
çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro
Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı.
Çocukların, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup
söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.
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