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THK kayyumu yayına bağlandı: Hakkınızı helal edin düğündeyim!

Türkiye'nin dört bir yanı yangınlarla boğuşurken bilgi edinmek için ulaşılmaya çalışılan THK Kayyumu Cenap Aşçı ise düğündeydi. Aşçı "Arayanlar hakkını helal etsin" diyerek kendini savundu.
30 Temmuz 2021 11:24
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THK kayyumu yayına bağlandı: Hakkınızı helal edin düğündeyim!

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları sürerken, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın sözleri büyük tepki çekti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün THK'yı aradığını fakat hiçbir yöneticiye ulaşılamadığını açıklaması üzerine Aşçı, CNN Türk canlı yayına bağlandı. Düğüne gittiğini açıklayan Aşçı, "Arayanlar hakkını helal etsin" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, uçak kiralamak için Türk Hava Kurumu'nu (THK) aradı. Gürün, kendisine "Şu anda hiçbir yöneticiye ulaşamayız" cevabın verildiğini açıklaması üzerine THK tepkilerin odağına yerleşti. Tepkiler üzerine THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, CNN Türk canlı yayınına bağlandı.

"Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek durumunda kaldım" diyen Aşçı'nın sözleri sosyal medyadan büyük tepkiye yol açtı.

"Arayanlar hakkını helal etsin" diyen Aşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini aradığını belirterek Kılıçdaroğlu'ndan da özür diledi.

THK'nın son durumunu anlatan Aşçı, "Ben bu kurumun genel başkanı değilim. 2019'da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de medeni kanuna göre kayyum heyeti olarak buraya atandık. Kurum, 10 tane bankaya 1,5 milyar lira borcu olan bir kurum. Borçlarımızı yapılandırdık" açıklamasını yaptı.

"Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım"

Kullanılmayan yangın söndürme uçakları içinse şöyle konuştu:

"Şu anda gündemde olan Kanada yapımı uçaklarımız var. Bunlardan 9 tanesi kaldı. 2018 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. 2010 yılından sonra başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış. Ekipler Kanada'dan gelip baktılar. Bir takım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım. Türk Hava Kurumu'nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya'dan uçak kiraladık."

"Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış"

Türk Hava Kurumu'nda pilotların da işten çıkarıldığını açıklayan Aşçı, "Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış. Hiç iş yapmadan pilotları tutsaydım onların bana maliyeti 25 milyon lira olacaktı. Şu anda 25 milyon lira maliyeti uçuş yapmadan, bir ton su akmadan vermiş olacaktım" dedi.

Personeller 15.30'da çıktı iddiası

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, bugün kentte çıkan yangınlara ilişkin, kayyum yönetimindeki THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını açıkladı.

Gürün, "Santral memuru çıktı. Ben kendimi tanıtarak yangın uçaklarının kullanılmasıyla ilgili yetkiliyle konuşmak istediğimi söyledim. Ama arkadaş, 'Yarın sabah görüşebilirsiniz. Saat 15.30'dan sonra burada kimse kalmıyor' dedi. Türk Hava Kurumu'nda görüşecek bir yetkili bulamadık" diye konuştu.

Halk TV canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürün, şunları söyledi:

"O kadar kötü şeyler oluyor ki her yerde yangın haberleri almaya başladık. Üç helikopter görevlendirildi. Hava kararınca görevlerini yapamaz hale geldiler ama onlar yeterli değil. Yangın uçaklarının çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu yangınların hepsi orman içi yangını, hava karardığında yukarıdan orman yangınına müdahale etkili olmuyor."
Memurlar.Net
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