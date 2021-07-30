Tunç Şatıroğlu'ndan gram altın analizi... Altın fiyatları güçlenecek
|30 Temmuz 2021 11:34
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Altın fiyatlarındaki yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş hakkındaki öngörüsünü paylaştı. Altın fiyatları son zamanların en dalgalı seyrini yaşıyor. FED'in faiz kararında değişikliğe gitmemesi altın fiyatlarını yükseltti. Altının gram fiyatı, bugünkü yükselişle birlikte 498 lira bandına çıktı. Dün 6 lira 81 kuruşu gören gümüşün gram fiyatı 6 lira 94 kuruşa yükseldi. Dolar kuru ise 8 lira 46 kuruş oldu.
Altın ürünlerinde fiyatlar şu şekilde oluştu, çeyrek altın 822 liradan, Cumhuriyet altını 3349 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 455 liradan işlem gördü. Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu teknik uzman Tunç Şatıroğlu değerlendirdi. Altın fiyatları yükselecek mi?
FED İŞARET VERDİ... ALTIN FİYATLARI GÜÇLENECEK
Altın fiyatlarında yükseliş ons altındaki hareketlilikten kaynaklandı. Altının ons fiyatı 1821 dolara yükseldi. Piyasalardaki gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren Tunç Şatıroğlu, "Altın da FED'den sonra güzel yükseldi. Zaten diğer değerli metallere göre daha iyi durmuştu. 1836 geçildikten sonra yukarı hareketin daha güçlenmesini beklerim." dedi.
Tunç Şatıroğlu, gümüş fiyatı için ise, "Fed'in güvercin açıklamasının en çok gümüşe yarayacağını söylemiştim. Şu durumda gümüş için AL sinyali vardır. 26'nın üzerinde kapanışla yukarı hareketin hızlanmasını beklerim. Merak edenler için kırımızı 250 günlük üstel ortalamadır." değerlendirmesinde bulundu.
KONUŞMANIN ETKİSİ GEÇİCİ... DOLAR KURU YÜKSELİŞE GEÇECEK
Tunç Şatıroğlu, dolar kuru hakkında ise, şunları kaydetti:
"Dolar/TL Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla bir miktar geri çekildi. Enflasyon beklentilerini gerçekçi bulmuyorum. Konuşmanın etkisinin geçici olduğunu ve kurun kısa bir süre sonra tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum."
ÖDÜLLÜ EKONOMİST: ENFLASYON ENDİŞELERİ TIRMANIYOR
Gevşek para politikaları ve benzeri görülmemiş teşvikler nedeniyle enflasyon endişeleri tırmanıyor. Haziran ayında ABD tüfe verileri 2008'den bu yana görülmüş en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Ancak bu durum altın fiyatlarına yansımadı. Değerli metal 2021'in başından bu yana 1,900 dolarlık seviyeleri göremedi.
Mark Skousen, altının ons başına 2000 dolar seviyesini aşması durumunda bunun enflasyon seviyelerinde çok ciddi bir sorun olduğu konusunda uyarıyor.
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