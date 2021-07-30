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Anneleriyle tartışan 2 kardeş evlerini ateşe verdi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, anneleriyle tartışan 2 kardeşin ateşe verdiği öne sürülen evleri kullanılamaz hale geldi.
|30 Temmuz 2021 11:42
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İddiaya göre, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan F.A. ile boşandığı eşinden olan çocukları S.Ç. ve S.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine anne F.A, polisi aramak için dışarı çıktı. Bu sırada 2 kardeş, evi ateşe vererek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anne F.A, gözyaşları içinde yakınlarını cep telefonuyla arayarak olayı anlattı.
Olay yerinden kaçan kardeşlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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