1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anneleriyle tartışan 2 kardeş evlerini ateşe verdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, anneleriyle tartışan 2 kardeşin ateşe verdiği öne sürülen evleri kullanılamaz hale geldi.
30 Temmuz 2021 11:42
+Aa- Yazdır
Anneleriyle tartışan 2 kardeş evlerini ateşe verdi

İddiaya göre, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan F.A. ile boşandığı eşinden olan çocukları S.Ç. ve S.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine anne F.A, polisi aramak için dışarı çıktı. Bu sırada 2 kardeş, evi ateşe vererek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anne F.A, gözyaşları içinde yakınlarını cep telefonuyla arayarak olayı anlattı.

Olay yerinden kaçan kardeşlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev ateşe verildi
30 Temmuz 2021 19:45		 Kayseri'de baraj gölüne giren 2'si çocuk 3 kişi kayboldu
30 Temmuz 2021 16:53
Tüfekle vurulan bekçi, 17 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
30 Temmuz 2021 13:49		 'Gezi Parkı' ve 'darbe girişimi' davaları, Çarşı grubu davasıyla birleşti
30 Temmuz 2021 13:37
Manavgat'ta linç edilenlerin babası: Ben onları yangın söndürmeye yardım için göndermiştim
30 Temmuz 2021 12:33		 Marmaris'teki yangın: Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı
30 Temmuz 2021 11:22
Yangınlarda hasar tespiti yapılanlara ödemeler yarın başlıyor
30 Temmuz 2021 10:51		 'Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı tespit edilemedi'
30 Temmuz 2021 10:42
Tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
30 Temmuz 2021 10:26		 HES kodu olmayan yolcu, otobüs şoförünü darp edip kaçtı
30 Temmuz 2021 09:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
22:02 - AFAD'dan gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şahin Akdemir 1
evde ayakkabı giyme kültürü 1
ders almak 2
iki kardeş arasındaki makul süre 2
tek kullanımlık plastiklere yasak 1
kolay yanmayan ağaçlar 2
gitme yoksa 1
anız yakmak 1
yemek yemek 1
kadınların arkasından bakmak 1
SON İLANLAR
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim Geçici 40 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 2 İşçi Alacak
İzmir İnovasyon ve Teknoloji Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam