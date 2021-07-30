Pakdemirli: THK uçakları, uçabilecek kapasitede değil
|30 Temmuz 2021 11:55
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Eski Türk Hava Kurumu yöneticisi Bayram Duman'ın "Bizim uçaklarımız kişisel hırslar yüzünden hangarlardan çıkarılmıyor oysa bu yangınları biz bir saatte söndürürdük" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından gazetecilerin sorusu üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim THK ile sorunumuz yok, bu uçaklarla ilgili problem var, THK uçakları uçabilecek kapasitede değil" dedi.
Bakan Pakdemirli THK ile ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960'lardan kalan uçakları 'kullanalım' açıklaması yapılıyor." dedi.
"60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor"
"Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." diyen Pakdemirli şöyle devam etti:
-"Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Maalesef söyleyecek hiçbir şey bulamayanlara çaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz... Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış. THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok.
Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor.
-Orman teşkilatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı.
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