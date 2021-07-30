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Mezarlık yandı, şehidin mezarı ve bayrak sapasağlam ayakta kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde dünden bu yana devam eden orman yangınında, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki mezarlık yanarak tahrip olurken, 2018 yılında Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in mezarı ve başucundaki Türk bayrağı sapasağlam ayakta kaldı.
30 Temmuz 2021 12:19
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Mezarlık yandı, şehidin mezarı ve bayrak sapasağlam ayakta kaldı

Silifke ilçesi Boğsak koyunda dün sabah başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Dün gün boyu süren yangın, gece de farklı noktalarda devam etti. Boğusak koyunda başlayan, Yeşilovacık, Işıklı ve Hırmanlı mahallelerini etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılıyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının etkisi altındaki 3 mahallede önceden boşaltılan çok sayıda ev, ekili alan ve iş makinesi yanarak zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen söndürme ekipleri de destek veriyor. Dünden bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik, su ve internet hizmeti verilemiyor.

O mezar zarar görmedi

Öte yandan, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki orman yangını, bölgedeki çok sayıda ev ve ekili alana zarar verirken, mezarlık da yangından zarar gördü. Ancak Yeşilovacık Mahalle Mezarlığındaki bir şehit mezarının yangından hiçbir şekilde zarar görmemesi dikkat çekti. 2018 yılı ekim ayında Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in mezarı ve başucundaki Türk bayrağı sapasağlam ayakta kaldı. Etrafındaki mezarlar yanarken, şehit mezarının ve başucundaki Türk bayrağının hiçbir şekilde zarar görmemesi dikkat çekti. Bu durumu fark eden bir vatandaş, şehit mezarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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