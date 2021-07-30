O gazeteciden yeni iddia: 4 bakan değişecek
Dün gece yarısı yaptığı paylaşımla dikkat çeken gazeteci Sultan Uçar, bu sabah yeni bir paylaşımda bulundu. Uçak "4 bakan değişecek. RG beklenmeli" dedi.
|30 Temmuz 2021 12:17
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Gazeteci Sultan Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Uçak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini ve istifasının kabul edildiğinin bilgisinin kendisine ulaştığını belirtmişti. Bugün Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Taha Hüseyin Karagöz de, Ziya Selçuk'un istifa ettiği bilgisinin doğru olduğunu söyledi.
Sosyal medyayı sallayan gazeteci Sultan Uçar yeni bir paylaşımda bulunarak "MEB'de ne olur? Bekleyeceğiz. Duyduğum yüzde 99.9 istifa veya görevden alınma kesin ve yanına başka bakanlar da eklenecek. 4 bakan değişecek. RG beklenmeli." dedi.
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