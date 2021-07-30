Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu

Müzik dünyasında "absolut", "perfect pitch" veya "mutlak kulak" olarak isimlendirilen, referans sese ihtiyaç duymadan bir sesin nota değerini söyleme becerisine sahip otizmli Raci Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamlamayı başardı.

California Üniversitesinin sınavından tama yakın puana alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalabilen otizmli Raci Demir (23), toplumsal ön yargılarla başlayıp hukuki mücadelelerle süren eğitim hayatının sonunda üniversite diplomasını aldı.

Otizmli olduğu için bazı okullara kabul edilmeyen Raci Demir, ortaokuldan sonra girdiği yetenek sınavlarında başarılı olunca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesine girdi.

Demir, lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nün ilk yetenek sınavını geçti.

Yetenek sınavının ikinci aşamasını da geçen ancak sınav notu açıklanmayan ve bu nedenle okula kaydı yapılmayan Raci Demir adına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi babası Prof. Dr. Cengiz Demir, İzmir 6. İdare Mahkemesine başvurdu.

Oy birliği ile alınan kararda, Raci Demir'in özel yetenek sınavında başarısız sayılarak kendisine kayıt hakkı tanınmamasına ilişkin işlemin durdurulması istendi.

Mahkeme kararıyla yeniden müzik eğitimine başlayan Raci Demir, 3,5 yıl sonra tüm derslerden başarıyla geçerek mezun oldu.

Raci Demir, AA muhabirine, müzik öğretmeni olabildiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Demir, "Otizmli bireylere ve ailelerine mücadele etmelerini tavsiye ediyorum. Toplumdaki üniversite mezunu otizmli sayısının artmasını umut ediyorum." dedi.

- Yalnız yaşıyor, spora gidiyor, çalışıyor

Raci'ye sosyal yaşamında en büyük desteği veren babası Prof. Dr. Cengiz Demir, çocuklarındaki müzik yeteneğini henüz 5-6 yaşındayken fark ettiklerini ve onu bu alana yönlendirdiklerini ifade etti.

Raci'nin müzik dehası olduğunun tespit edilmesine rağmen birçok okula otizmli olduğu gerekçesiyle alınmadığını belirten Demir, "Hukuki bir mücadelemiz de oldu. Sonuçta kazandı ve üniversiteye kayıt yaptırdı. Hukuki mücadeleyle geçen bir dönemde alamadığı dersleri de alttan alarak okulu 3,5 yılda tamamladı. Okuldaki arkadaşları, öğretmenleri bu süreçte çok yardımcı oldu ve Raci de 80'in üstünde not ortalamasıyla büyük bir başarıya imza attı." dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'dan da destek aldıklarını dile getiren baba Demir, şöyle devam etti:

"Raci üniversiteyi tamamladı ve müzik öğretmeni oldu. İlk dersi de otizmin ne olduğunu öğretmek oldu. Arkadaşları, hocaları artık otizmli bir bireye nasıl davranacaklarını biliyorlar. Raci orada öğrenci oldu diye okul yıkılmadı, zarar görmedi, 3,5 yılda okulunu tamamlaması da bunun en güzel örneği. Topluma da çok şey öğretti Raci, özel çocuklara nasıl davranılması gerektiğini öğretti."

Demir, oğlunun tek başına yaşadığını, ayakta durduğunu, çalıştığını ve spor salonuna gittiğini, otizmli bireylere şans tanındığında çok güzel başarılara imza atılabileceğini kanıtladığını ifade etti.

Cengiz Demir, öğretmen olarak görevlendirilmese bile resmi kurumlarda engelli kadrosunda istihdam edilmesi halinde Raci'nin başka insanlar için rol model olabileceğini de sözlerine ekledi.