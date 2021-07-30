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Pegasus'tan yangın bölgeleri için bilet kararı

Pegasus Hava Yolları, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere varışlı, bu illerden kalkışlı ve aktarmalı uçuşu olan yolcularına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.
30 Temmuz 2021 12:40
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Pegasus'tan yangın bölgeleri için bilet kararı

Pegasus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangından etkilenen illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm tarifeli seferlerimizde seyahat edecek misafirlerimiz için cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacaktır. Bilet değişiklik ve iptal işlemleriniz için 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.

Değişiklik ve iade hakkından yararlanabilmek için biletlerin 29 Temmuz ve öncesinde satın alınmış olması ve seyahat tarihinin 29 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında olması gerekiyor.

Detaylı bilgiye www.flypgs.com adresinden ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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