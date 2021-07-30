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İstifa etti denilen Bakan Selçuk mobil okul etkinliğine katıldı

İstifa ettiği iddia edilen ve istifası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ndeki Mobil Okul'da etkinliklerine katıldı. Selçuk, çocuklarla masal dinledi, boyama etkinliği yaptı ve çocukların oyunlarına dahil oldu.
30 Temmuz 2021 13:39
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İstifa etti denilen Bakan Selçuk mobil okul etkinliğine katıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek için başlatılan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri her bir çocuğa ulaşmak için çok kapsamlı bir programla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan öğrencilerle birlikte tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için de ayrı bir çalışma başlatıldı.

Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay'da "Telafide Ben de Varım" programı için "Mobil Okullar" oluşturuldu.

Mobil Okullarda çocuklar bütünsel bir yaklaşımla psikososyal destek alabildiği gibi öğretmen ve velilere yönelik eğitimler de yapılıyor.

Türkiye'nin her yerinde "Telafide Ben de Varım" kapsamındaki etkinliklerde çocuklarla buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kez de Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ndeki Mobil Okul'a konuk oldu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde kalan ailelerin her kademeki 62 çocuğunun yürüttüğü telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zeka oyunları, okul öncesi etkinlik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti.

Ziya Öğretmen, çocuklarla yumurta deneyi yaptı, mendil kapmaca oynadı.

Gönüllü öğretmenler çocukların ihtiyacına uygun faaliyetler yapıyor

Farklı bölgelerde, farklı ihtiyaçları olan tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz, sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde "Mobil Okul" projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında, okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar."

Mobil Okullarda öğretmen desteği, her türlü araç gereç ve materyal desteği bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, projeye katkı veren öğretmenlere şükran borçlu olduklarını dile getirdi. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sağlanan eğitimin kalitesini artırmak için başka çalışmaların da hayata geçirileceğini duyuran Selçuk, "Bu çocuklar hepimizin... Telafide Ben de Varım projesine, Mobil Okul Projesi'ne destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Memurlar.Net
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