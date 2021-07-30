Emniyetten 'yeşil vatan' nöbeti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, orman yangınlarına karşı arazi arama, tarama ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada, orman yangını gibi olumsuz durumları önlemek için ekipler teyakkuz halinde.
|30 Temmuz 2021 14:01
|+Aa- Yazdır
Sultangazi Kent Ormanında, polis, vatandaşların piknik ve spor için kullandığı alanlarda yangınların önlenmesi, kundaklama olaylarının yaşanmaması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim yaptı.
Uygulamada, motorize yunus ekipleri, atlı polis ve köpek timleri, özel harekat ekipleri ile polis helikopteri ve dron görev aldı.
Özel Harekat polisleriyle atlı ve köpekli timler, araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulundu.
Orman yangınlarına karşı denetimlerin her gün yapılacağı öğrenildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ne bir damla su ne de kuş kaldı! Çöle döndü!
30 Temmuz 2021 21:27
|Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi
30 Temmuz 2021 20:46
|Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı
30 Temmuz 2021 19:52
|Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor
30 Temmuz 2021 17:10
|Sekiz ilde 12 farklı noktada orman yangını
30 Temmuz 2021 15:24
|Yozgat'ta protokol üyeleri 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
30 Temmuz 2021 13:42
|Alevlerde 'Mucize' doğdu
30 Temmuz 2021 13:31
|Çankırı'da koronadan son bir ayda 6 kişi hayatını kaybetti
30 Temmuz 2021 12:58
|Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın
30 Temmuz 2021 12:51
|Mezarlık yandı, şehidin mezarı ve bayrak sapasağlam ayakta kaldı
30 Temmuz 2021 12:19