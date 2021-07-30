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FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile ihraç edilen eski öğretmen polis tarafından yakalandı.
30 Temmuz 2021 14:17
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FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, okulöncesi öğretmeni olarak görev yaparken 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatımatüzzehra B., isimli kadın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından

Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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