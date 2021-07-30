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Delta varyantı etkisi: Bir hasta kaç kişiye virüsü bulaştırıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) tarafından yayınlanan bir belgede, corona virüsün Delta varyantının (B.1.617.2) , ciddi hastalıklara neden olduğu ve su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu belirtildi. Buna göre varyant ile enfekte olan her bir kişi, virüsü ortalama olarak 8-9 kişiye bulaştırıyor. Corona virüsün orijinal versiyonunda ise bu oran 1 ile 2 arasında yer alıyor.
30 Temmuz 2021 14:25
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Delta varyantı etkisi: Bir hasta kaç kişiye virüsü bulaştırıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan bir belgeye göre, corona virüsün delta varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor ve su çiçeği kadar kolay yayılıyor. Söz konusu belgede, aynı zamanda delta varyantını aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle aynı oranda yayabileceğini gösteren yayınlanmamış verileri özetliyor.

BİLDİĞİMİZ EN BULAŞICI VİRÜSLERDEN BİRİ

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak The Washington Post tarafından paylaşılan belgenin gerçekliğini doğruladı. CNN'e konuşan Walensky, "İnsanların burada delta varyantının çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini anlaması gerekiyor. Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri. Kızamık ve su çiçeği gibi" dedi.

Bununla birlikte, CDC'nin, Walensky'nin tam aşılı kişiler için yönergelerini değiştirme konusundaki tartışmalı kararını destekleyecek verileri bugün yayınlaması planlanıyor. Bu haftanın başında CDC tam aşılı kişilerin bile, virüs bulaşmasının devam ettiği veya yüksek olduğu yerlerde kapalı mekanlarda maske takmasını tavsiye ettiğini duyurmuştu.

DELTA VARYANTINI KONTROL ETMEK İÇİM AŞIRI ÖNLEMLER ALMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Walensky, "Delta varyantını kontrol altına almamız için aşırı önlemlere ihtiyacımız var. Rapordaki veriler beni şaşırtmadı" dedi.

ENFEKTE OLAN BİR KİŞİYİ VİRÜSÜ ORTALAMA OLARAK 8- KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Diğer taraftan CDC'nin belgesi Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı olduğunu ve enfekte olmuş her bir kişinin, virüsü ortalama olarak 8 veya 9 kişiyi enfekte ettiğini gösteriyor. Corona virüsün orijinal versiyonu ise soğuk algınlığı kadar bulaşıcıydı, yani enfekte olmuş her bir kişi virüsü ortalama olarak yaklaşık iki kişiye daha bulaştırıyordu.

Bilim dünyasında bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını ifade etmek için "r katsayısı" kullanıyor. Walensky, "R katsayısı 8 ya da 9 olan hastalıkların sayısı oldukça az" diyerek, delta varyantının ciddiyetine vurgu yaptı.

Belgeyi değerlendiren Emory Aşı Merkezi'nden Walter Orenstein, aşılı olan insanların virüsler karşılaştırdıklarını hastalık şiddetinin düştüğünü, ancak virüsü aşısızlar kadar yayabileceğini söyledi.

Orenstein, "Aşılı insanlar yine de enfekte olurlarsa, vücutlarında aşısız insanlar kadar virüs bulunur. Bu, enfekte olan aşılanmamış insanlar kadar, onların virüsü başkalarına bulaştırma olasılıkları olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, diğer varyantların aksine, aşılanmış insanlar, hastalanmasalar bile, enfekte oldular ve enfekte olan aşısız kişilerle benzer seviyelerde virüs saçtılar. Bu durum aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerdeki delta varyantı vakalarındaki artışı açıklıyor" dedi.

AŞILAR CİDDİ HASTALIKLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASINI ÖNLEDİ

Öte yandan, CDC belgesi aşılanmanın delta ve diğer varyantlara karşı korunmada önemini ortaya koydu. Belgede, " Aşılar ciddi hastalıkların yüzde 90'ından fazlasını önledi. Aşıların ciddi hastalık veya ölüm riskini 10 kat, enfeksiyon riskini ise üç kat azalttığın gözlemledik" dedi.

Belgede, ayrıca Delta varyantının, daha ciddi hastalıklara neden olabileceğini gösteren üç çalışmaya da değinildi. Belge, CDC'nin "corona virüsle savaşın değiştiğini kabul etmesi" gerektiğini belirterek, maske kullanımının artırılmasını öneriyor.

Bununla birlikte, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD geçen hafta ortalama 61 bin 300'den fazla yeni günlük vaka kaydetti. Bu ortalama, ülke 22 Haziran'da 2021'in en düşük seviyesi olan 11 bin 299 günlük vakaya ulaştığından beri genellikle yükseldi.

Walensky, "Şu anda sahip olduğumuz vaka sayısı, geçen yaz herhangi bir günde sahip olduğumuz sayıdan daha yüksek" dedi.

BİDEN'DAN AŞILANAN HER ABD'Lİ İÇİN 100 DOLARLIK TEŞVİK ÇAĞRISI

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı hatırlatıldı.
NTV
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