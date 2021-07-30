YDT Rusça birincisi: Yapay zeka alanında kendimi geliştirmek istiyorum

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Temel Dursun, AA muhabirine, sınava hazırlandığı dönem içerisinde tüm sosyal aktivitelerini durdurduğunu söyledi.

Zor bir sürecin ardından başarının gelmesinin kendisini mutlu ettiğini aktaran Dursun, "Ben Rusya'da doğdum. Rusça'yı oradan biliyorum. Konuşarak yerinde öğrendim. Sınava da çalıştım. Böyle olunca da Allah'a şükür nasip oldu birinci oldum. Sabah uyandığımda ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün beni aradı, tebrik edip birinci olduğumu söyledi. Çok şaşırdım, beklemiyordum çünkü. İyi bir sonuç bekliyordum ama birinci olmayı beklemiyordum. Kendisi de benimle sohbet etti, çok mutlu oldum. Sonra aileme haber verdim. Onlar da öğrenince mutlu oldular." ifadesini kullandı.

Dursun, sınava hazırlık döneminin zorlu geçtiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Arkadaşlarla olsun, okul ortamında, evde çok fazla çalışıyordum. Hatta mahalledeki arkadaşlarımla görüşemedim bile. Çağırıyorlardı ama gitmiyordum çünkü ders çalışmam gerekiyordu. Uykumuzdan feragat ettik çalıştık, Allah da nasip etti çok şükür. Ailem eğitime çok önem veren insanlar. Sınav stresinde en büyük yardımcı aile oluyor. Çünkü sınav sadece çalışmak değil. Stres çok büyük bir etken. Çevre çok büyük bir etken. Yani sadece çalışmaya bağlı bir şey değil. Çok büyük faktörler var. Aile de bunların önüne geçmede yardımcı oluyorlar. Benim ailemde bana yardımcı oldu. Böylece stres yapmadan sınava girdim."