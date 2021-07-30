Antenci imam 'evli kadınla' gönül ilişkisine girince imamlıktan oldu!

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2017/1297 E. , 2020/5640 K. ile ilginç bir olaya açığa çıkardı. İmamlığın yanında televizyon anten ayarları ve uydu alıcısı ayar işi ile de uğraşan imam, uydu anteni takmak için girdiğinde tanıştığı N.K. isimli evli ve iki çocuğu bulunan bayanla gönül ilişkisine girince imamlıktan da oldu.

Denizli İli, Çameli İlçesi, ... Köyü ... Mahallesi Camii imam hatibi olarak görev yapan davacının, Diyanet Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/b maddesinde yer alan itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olması şeklindeki ortak niteliği kaybettiğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmiştir.

Görevine son verilen imam işlemi dava etti

Görevine son verilen imam işlemi dava etti. Dava sonucunda idare mahkemesi davayı reddetti.

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararında; davacının Denizli İli, ... İlçesi ... Köyü Camii imam-hatibi olarak görevli iken köyüne yakın olan Aydın İli, Karacasu İlçesi, ... Köyüne devamlı giderek televizyon anten ayarları ve uydu alıcısı ayar işi yaptığı, bu esnada köyde bazı evlere izinsiz olarak girip çıktığı, köylülerin bundan ciddi rahatsızlık duydukları ve bu konularda davacı hakkında yapılan şikayet ve davacının da isteği üzerine Çameli İlçesi, ... Köyü ... Mahallesi Camii İmam Hatipliğine atandığı, davacının ... Köyü'nde evine uydu anteni takmak için girdiğinde tanıştığı N.K. isimli evli ve iki çocuğu bulunan bayanla gönül ilişkisine girdiği ve bu ilişkiyi cinsel ilişkiye girme noktasına kadar götürdüğünün yapılan soruşturma sonucu alınan ifadelerle sabit olduğu anlaşıldığından, davacının Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/b maddesinde yer alan "atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" şeklinde yer alan ortak niteliği kaybettiğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay kararı onadı

Davacı tarafından, kendi köyünde gerçekleştirmediği eylemleri, köyüne yakın olan bir başka köyde gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, aynı fiili nedeniyle hakkında yer değiştirme cezasının da uygulandığı, bu durumun ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülerek temyiz edilmiştir.

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, temyizen incelenen kararın usul ve hukuka uygun olması, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemesi nediyle idare mahkemesi kararını onadı.



