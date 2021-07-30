TESK yanan orman alanları için ağaçlandırma kampanyası başlattı
|30 Temmuz 2021 15:20
|+Aa- Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının "herkesin ciğerini yaktığını" ifade etti.
Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Manipülatif içeriklerle psikolojik harekat yürütüyorlar'
30 Temmuz 2021 16:49
|İşçi sendikalarının üye sayıları yayımlandı
30 Temmuz 2021 08:29
|Sağlık-Sen, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için teklifini açıkladı
29 Temmuz 2021 13:32
|Alevi ve Bektaşi derneklerden İBB'ye festival ismi tepkisi
28 Temmuz 2021 18:17
|Tabipler Odası Başkanı: Aşılamada iyi seviyede değiliz
27 Temmuz 2021 20:20
|10 yetkili sendika toplu sözleşme teklifini açıkladı
27 Temmuz 2021 11:00
|'Kamu görevlileri iyileştirme artı gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyor'
27 Temmuz 2021 09:35
|'Restoranlara aşı şartı getirilsin'
27 Temmuz 2021 07:39
|Toplu sözleşme taraflarınca unutulan Üniversite İdari Personelini hatırlatmak, sorunlarımızı, taleplerimizi görünür kılmak için eylemdeyiz
27 Temmuz 2021 00:01
|TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor
26 Temmuz 2021 16:04