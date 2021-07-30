Restoranda tartıştığı iş insanını denize atan kişiye 34 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 24 Haziran 2021'de Kerem Kamışlı'nın, katıldığı yarışmada, Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'le Üsküdar'daki bir restoranda yemek yedikleri anlatıldı.

Bu sırada Şahin'in eski sevgilisi olduğu belirtilen Yiğit Marcus Aral'ın ikilinin yanına giderek konuşmaya başladıkları aktarılan iddianamede, bu konuşma sırasında sanık Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede, konuşmaların ardından restoran görevlilerini çağıran Kamışlı'nın sanığı oturdukları masadan kaldırmasını istediği ifade edilerek, Aral'ın bu sırada Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize ittiği anlatıldı.

İddianamede yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Kamışlı'nın denize düştüğü yerin tabanıyla iskele bölümü arasında 3 metre 45 santim yükseklik olduğu ve herhangi tutulacak bir yerin bulunmadığına dikkati çekilerek, alanın yüzme bilmeyen bir kişi için boğulma ihtimali taşıdığına vurgu yapıldı.

Sanığın Kamışlı'yı boğulma tehlikesi olduğu halde Boğaz'ın derin ve akıntılı bir yerine atmasının "olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğuna yer verilen iddianamede, Kamışlı'nın denizden çıktığı esnada da olanları video ile kayda alan Aral'ın bunu basınla paylaşarak özel hayatı ihlal ettiği kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda, sanığın "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.