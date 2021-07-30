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YÖK Başkanlığında devir-teslim töreni yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti.
30 Temmuz 2021 15:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine YÖK Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanan Saraç, YÖK binasındaki Beyaz Salon'da düzenlenen törenle görevini Özvar'a devretti. Prof. Dr. Saraç, iki dönem başkanlığını yürüttüğü YÖK üyeliğinin 20 Temmuz'da sona erdiğini hatırlatarak, "Bu süre içinde birçoğu ülkemiz için 'yeni ve ilk' olan pek çok projeyi hayata geçirdik ve bunların sonuçları da alınmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Sosyal adalet, fırsat eşitliği, kalite, şeffaflık, liyakat, yetki devri ve paylaşımı, popülizme düşmeme ve ilkeli olma gibi temel prensip ve değerler çerçevesinde yükseköğretim sistemini tedrici bir şekilde yeniden yapılandırma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Saraç, "Bu yolda yürürken olabildiğince YÖK'ün geçmişindeki alışkanlık ve refleksleri terk ettik, yükseköğretimi yeniden felsefi bir bakış açısıyla şekillendirmeye çalıştık. Müdahaleci YÖK'ü geçmişte bıraktık, yetki devreden ve yetki paylaşan yeni YÖK'ü inşa sürecini başlattık. Somut çıktılar üzerine odaklandık. Kısa vadede sonuç üretenlerin yanı sıra 4-5 yıllık orta vadeli projeler de yaptık" diye konuştu.

Tüm projelerin planlamalarına uygun olarak hayata geçirildiğini ve sonuçlarının alınmaya başlandığını ifade eden Saraç, "Yaklaşık 5 bin genç bilim insanının bulunduğu YÖK 100/2000 Projesi'nin dört yıldan sonra artık mezun vermeye başlaması da bu orta vadeli sonuç üreten projelerin sadece bir örneğidir" değerlendirmesini yaptı.

"Yeni YÖK" konseptiyle yeni ve yenilikçi proje ortaya koyduklarını belirten Prof. Dr. Saraç, "Türkiye'de ilk defa bilim hayatımızın gelişmesi ve ülkemizin kalkınması için öncelikli alanları belirledik ve bu alanlarda insan kaynağı yetiştirme süreçlerini başlattık. Belli alanlarda başarılı olan öğrencilerimizi 'sadece başarıları' dikkate alınarak karşılıksız burslarla destekleyen yeni mekanizmalar oluşturduk. Bu proje ve girişimlerimizin sürekli destekleyicisi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Meclisteki yasama süreçlerinde YÖK kaynaklı teklifler, YÖK yönetimine duyulan güven ve olumlu bakış neticesinde başta mevcut hükumet olmak üzere bütün siyasi partiler tarafından desteklendiğini aktaran Saraç, "Bu destekleri için hepsine teşekkür ederim. Ayrıca çalışkan, donanımlı ve ahlaklı bir ekip olan YÖK üyelerimize, danışmanlarımıza, Kurulumuzdaki personele, geniş ekibimiz olan tüm rektörlerimize, dekanlarımıza, hocalarımıza ve elbette eğitim ve öğretimin merkezi olan bütün öğrencilerimize bu süreçte verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederim" diye konuştu.

Saraç, yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın başlattıkları projeleri devam ettirmek ve yükseköğretim sistemini daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğinden emin olduğunu belirterek, "YÖK'ün yeni başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. "Elbette eksikliklerimiz ve yanlışlarımız olmuştur" diyen Saraç, buna rağmen eğilip bükülmeden, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ilkesini unutmadan her türlü icraatta doğru olanı aradıklarını söyledi. YÖK'ü halılarının altı tertemiz olarak bıraktıklarına vurgu yapan Saraç, "Hamdolsun görevimizi alnımızın akıyla başımız dik olarak tamamladık. Cumhurbaşkanımıza bize kamuya hizmet etme imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz" dedi.

Saraç'tan görevi devralmadan önce bir konuşma yapan yeni YÖK Başkanı Özvar, "Yekta hocamıza uzun yıllar Yükseköğretim Kurulu'na her türlü makamına yapmış olduğu katkılardan ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi makamlar gelip geçidir. Asıl olan elden geldiği ölçüde kanunlara, yasalara, önergelere uymak suretiyle hizmet yapabilmek ve arkasında da güzel anılarla ayrılabilmektir. Yekta hocamız da bu başkanlığı döneminde bu şekilde yankılarla ayrılıyor" diye konuştu.

Özvar konuşmasında şunları söyledi:

"Bu kurum bünyesinde barındırdığı diğer kuruluşlarıyla Türkiye'nin yükseköğretimine yön vermektedir. Bizler de aynı bizden önce başkanlık yapan hocalarımız gibi bu kuruma ve Türkiye'nin yükseköğretim hayatına elimizden geldiği ölçüde emek harcayacağız."

Konuşmaların ardından Saraç ve Özvar birbirlerine çiçek takdim etti.
İhlas Haber Ajansı
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