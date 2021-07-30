Bir yıldır görev yaptığı köyde vatandaşların gönlünde taht kurdu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yapan karakol komutanı Murat Yıldız, bölgenin yöresel giyimine, örf ve adetlerine uydu, vatandaşların gönlünde taht kurdu.
|30 Temmuz 2021 15:50
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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba ve Hilal beldeleri karakol komutanı olarak atanan Murat Yıldız, 1 yılda köyün yerlisi gibi oldu. Yıldız, köylülerin yöresel kıyafetini giyip köylülerin taziyeleri ve düğünleri, yaşlı, engelli, hasta, beldenin yaylalarındaki berivanlara kadar ziyaret edip, herhangi bir sıkıntılarında yardımlarına koşuyor, durumu olmayan ailelere yardımda bulunuyor. Vatandaşlar Şenoba ve Hilal beldeleri karakol komutanlığından gayet memnun kalırken, Murat Yıldız ailelerin gönlünde taht kurdu.
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